О статистике коронавируса — с осторожным оптимизмом

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Во всех странах Балтии за последние дни было подтверждено 3100 новых случаев заражения коронавирусом. В Литве — 1070 инфицированных, 24 умерло; в Эстонии — 1373 инфицировано, 31 человек умер. В Латвии — 657 заболевших и 5 смертей.

Советник президента Литвы Симонас Крепшта сказал, что, согласно новым данным, Литве удалось обуздать распространение коронавируса. По его словам, один из индикаторов пандемии — это время, за которое удваивается количество заболевших. В начале и в середине марта в Литве количество удваивалось каждые 3 — 4 дня, а сейчас – раз в две недели.

Помимо этого, стало известно, что 37 врачей Паневежской больницы, находившихся в изоляции по причине контактов с инфицированными пациентами, уже вернулись на работу. Они прошли повторное тестирование на коронавирус, и все тесты были отрицательными.

Помимо этого, учёные Вильнюсского университета, опираясь на последние данные по распространению коронавируса, изменили свой прогноз на ближайшие дни. По мнению учёных, ситуация значительно лучше, чем прогнозировалось ранее. Ожидается, что к концу недели в стране будет не более 1112 инфицированных.