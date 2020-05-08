Listen to «О столице Литвы — только в позитивном ключе» on Spreaker.

Мир, который пытается освоиться с новым опытом жизни в условиях пандемии, обсуждает еще одну идею Вильнюса — Неделю моды масок. Об этом даже пишут зарубежные СМИ. О проекте уже сообщили в более чем 130 публикациях и репортажах Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции, США и других стран, — информирует Go Vilnius. Международную аудиторию заинтересовала идея Юлии Янус, которая заключается в том, что защитную маску — этот обязательный аксессуар нынешнего сезона, — можно носить иначе — творчески, игриво.

Напоминаем, что за время пандемии столица нашей страны уже второй раз в таком позитивном ключе попадает на страницы мировых СМИ. Несколько недель назад мир активно восхищался инициативой столичной мэрии предоставить общественные пространства под уличные кафе.