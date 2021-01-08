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О судьбе пенсии надо позаботиться до июля

Автор RUSRADIO LT 36

У жителей страны, вновь включенных в систему дополнительного накопления пенсий, есть полгода, чтобы решить, хотят ли они участвовать в накоплениях второй ступени.

Об этом напоминает «Содра». С января 34 тысячи наемных и самозанятых работников в возрасте моложе 40 лет автоматически были включены в программу дополнительного накопления пенсий. До конца июня они должны определиться с выбором. Либо ничего не менять и накапливать дополнительные средства в подобранной «Содрой» компании, либо выбрать другую компанию по собственному желанию. Есть и еще вариант – совсем отказаться от участия в накоплениях второй ступени. Позже, с июля,  возможностей выйти из системы уже не будет.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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