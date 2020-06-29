О судьбе пляжа на Лукишской площади

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Сейм в срочном порядке принял решение по поводу Лукишской площади и ее особого назначения. Помимо этого, в последний момент принято решение и по поводу установки скульптуры Витиса. По словам лидера правящих Рамунаса Карбаускиса, закон четко обозначает, что пляж на Лукишской площади должен быть снесен как не соответствующий моральным принципам.

Напоминаем, что по решению столичного муниципалитета на площади Лукишкю оборудован городской пляж для веселого времяпрепровождения горожан в посткарантинный период.