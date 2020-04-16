Listen to «О светлых лучиках на фоне пандемии. Интервью с мэром столицы Ремигиюсом Шимашюсом» on Spreaker.



Эрнест Алесин: — У меня на связи мэр столицы, Ремигиюс Шимашюс, здравствуйте!

— Здравствуйте, добрый день.

— Ну, на фоне того, что продолжается карантин, и, к сожалению, эпидемия, пандемия уже даже под Вильнюсом, — говоря о Неменчине, — все-таки есть светлые лучики. Несмотря на погоду, в столице их очень много. Я бы хотел вас попросить рассказать о тех приятных вещах, которые уже на этой неделе начинают радовать жителей столицы.

— Во-первых, конечно, можно сказать, что с сегодняшнего дня карантин уже смягчается. Поэтому нужно оставаться осторожными, и в тех магазинах, которые будут открываться, нужно вести себя по правилам карантина и соблюдать гигиену. А насчёт хороших вещей — это, конечно, автокинотеатр в пятницу. И будет, насколько я знаю, ещё два кинотеатра, в которые можно подъехать с машиной и смотреть кино. Первый открывается рядом с LITEXPO — уже можно покупать билеты и смотреть кино. Что еще хорошо – то, что все работают в Вильнюсе на улучшение инфраструктуры – оно происходит в полном темпе, и чаще всего даже быстрее, чем было в обычной ситуации. Потому что, конечно, когда нет большого движения, если нужно что-то перегородить или копать дороги, то мы просим всех строителей, чтобы они сейчас это сделали, а после карантина чтобы мы имели свободную дорогу. И пешеходную дорогу тоже. И они соблюдают это, и всё строительство происходит в полном темпе. Ну и вообще, если всё нормально происходит в семье, ты думаешь, что карантин – чаще всего вызов экономический на сегодняшний день. И я хочу, конечно, поблагодарить всех работников здравоохранения и других, которые очень тщательно и очень много работают, чтобы нас поддержать здоровыми.

— Зелёные островочки появились в многоквартирных кварталах, — это такой новый пилот большой, чтобы появились эти островки. Как дела с этим? Когда уже какое-то значительное количество появится мест, чтобы выйти около дома, а не ехать через весь город куда-то?

— Во-первых, почему мы весь этот проект начали? Мы видим, что в жилых кварталах, где большие здания, иногда дворы не выглядят очень хорошо и очень привлекательно, и чтобы иметь какой-то островок качественной зелени, люди должны идти довольно далеко. И мы в этих районах хотим сделать, чтобы хотя бы маленькие островки были возле дома, практически во дворе. И наша цель — чтобы сто таких островков были сделаны. В этом году мы планируем сделать 30, у нас уже есть проекты и начинаем работу уже буквально сейчас. Где эти островки? Можно найти на нашей странице vilnius.lt — там есть карта электронная. На ней нужно выбрать слой этих островков, и будет показано, где они будут строиться. У нас есть очень хороший проект — Neakivaizdinis Vilnius, где мы призываем всех вильнюсцев открыть Вильнюс опять, чтобы найти те вещи, которые были незаметны. И сейчас – день рождения этого проекта, мы хотели сделать большой праздник, но сейчас не будет этого большого праздника. Но вот в интернете — Neakivaizdinis Vilnius, я прошу всех посмотреть, — там много-много вещей про наш Вильнюс, который намного-намного богаче — исторически, культурно, — чем мы все думаем.

— Ну, в общем, 700 лет мы точно отметим на улице, и всё будет хорошо — а до этого ещё есть время. У нас на связи был мэр столицы Ремигиюс Шимашюс, спасибо большое!

— Спасибо большое, всего хорошего!