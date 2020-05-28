Listen to «О технических неполадках в работе сайта налоговой инспекции и приложения SMART ID» on Spreaker.

В связи с техническими неполадками временно недоступен интернет-сайт налоговой инспекции. При этом системы декларирования EDS и Mano VMI работают без сбоев. Инспекция приносит извинения за временные неудобства. Консультации налогоплательщикам специалисты предоставляют по телефону 1882.

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А ближайшей ночью возможны сбои в работе мобильного приложения SMART ID. Технические работы будут проходить с 23 часов до 5 часов утра. В это время может не действовать мобильная подпись. Поэтому ночью могут быть временно недоступны электронные банковские счета и услуги интернет-банкинга.