Отдых в Литве

О температуре воды в водоемах столицы и страны

Автор Анжелика Орлёнок 18
О температуре воды в водоемах столицы и страны

Компания Grinda отвечает за общественные пляжи столицы. Ее сотрудники регулярно берут пробы воды в водоемах и измеряют температуру.

Сообщается, что до сегодняшних проливных дождей вода в озерах – Зеленых, Тапеляй, Бальжис (Шилас) – уже составляла 20°C. В озерах Салотес и Гилуже – 17°C, а в реке на пляжах Жирмунай и Валакампяй — 19°C.

Каунасское море прогрелось до 21. Температура воды во многих других пресноводных водоемах Литвы — не ниже 19 градусов.

А вот Балтийское море все еще остается прохладным. На пляжах Паланги и Ниды температура воды не поднималась выше 13 градусов. Так что там купаться рискуют только самые отчаянные.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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