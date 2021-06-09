О температуре воды в водоемах столицы и страны

Компания Grinda отвечает за общественные пляжи столицы. Ее сотрудники регулярно берут пробы воды в водоемах и измеряют температуру.

Сообщается, что до сегодняшних проливных дождей вода в озерах – Зеленых, Тапеляй, Бальжис (Шилас) – уже составляла 20°C. В озерах Салотес и Гилуже – 17°C, а в реке на пляжах Жирмунай и Валакампяй — 19°C.

Каунасское море прогрелось до 21. Температура воды во многих других пресноводных водоемах Литвы — не ниже 19 градусов.

А вот Балтийское море все еще остается прохладным. На пляжах Паланги и Ниды температура воды не поднималась выше 13 градусов. Так что там купаться рискуют только самые отчаянные.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.