О тестах и вакцинировании. Как пройдет начало учебного года

У родителей возникает множество вопросов о том, как пройдет начало нового учебного года. Столичное самоуправление подготовило информацию о тестировании в учебных заведениях Вильнюса.
Напомним, что по всей стране дошкольное, предшкольное и начальное; основное, среднее; а также начальное профессиональное обучение будут проходить контактным способом.
При этом должны соблюдаться обязательные условия безопасности:
- Социальная дистанция. Организация работы таким образом, чтобы не смешивались разные классы, группы, потоки.
- Интенсивное проветривание и дезинфекция помещений.
- Ношение масок в помещениях.
С началом занятий в школе тестирование учащихся будет проходить следующим образом:
- В группах дошкольного и предшкольного образования каждые 14 дней будут проводиться исследования помещений методом ПЦР. Пробы будут браться с поверхностей, к которым чаще всего прикасаются в группе/классе;
- Учащиеся 1-4 классов каждые 4-7 дней будут проходить тестирование накопительным ПЦР-методом. Для исследования образцы берутся из носа (на глубине 1,5–2 см в носовой полости);
- Невакцинированные учащиеся 5–12 классов будут периодически, каждые 3-5 дней, тестироваться экспресс-тестами на антигены, предназначенными для самоконтроля. Образец берется из полости носа (на глубине 1,5-2 см).
Как сообщает Департамент статистики, в преддверии нового учебного года ученики школ начали активно вакцинироваться. При этом наиболее активны вильнюсские школьники. Десять из двенадцати школ, учащиеся которых прививаются больше всего, находятся в Вильнюсе. А вот десять из двенадцати школ с наименьшим числом вакцинированных учащихся находятся в Жемайтии (Плунге, Кретинга, Клайпеда, Таураге, Паланга). Очень медленно движется и вакцинация учеников Шальчининкайского района.