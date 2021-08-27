О тестах и вакцинировании. Как пройдет начало учебного года

У родителей возникает множество вопросов о том, как пройдет начало нового учебного года. Столичное самоуправление подготовило информацию о тестировании в учебных заведениях Вильнюса.

Напомним, что по всей стране дошкольное, предшкольное и начальное; основное, среднее; а также начальное профессиональное обучение будут проходить контактным способом.

При этом должны соблюдаться обязательные условия безопасности:

Социальная дистанция. Организация работы таким образом, чтобы не смешивались разные классы, группы, потоки.

Интенсивное проветривание и дезинфекция помещений.

Ношение масок в помещениях.

Вильнюсское самоуправление выступает с призывом к учащимся с 12 лет вакцинироваться. В свою очередь, невакцинированные учащиеся, ради безопасности – их личной и общественной – будут активно поощряться к участию в добровольном тестировании. Это поможет сохранить контактное обучение в школах.

С началом занятий в школе тестирование учащихся будет проходить следующим образом:

В группах дошкольного и предшкольного образования каждые 14 дней будут проводиться исследования помещений методом ПЦР. Пробы будут браться с поверхностей, к которым чаще всего прикасаются в группе/классе;

Учащиеся 1-4 классов каждые 4-7 дней будут проходить тестирование накопительным ПЦР-методом. Для исследования образцы берутся из носа (на глубине 1,5–2 см в носовой полости);

Невакцинированные учащиеся 5–12 классов будут периодически, каждые 3-5 дней, тестироваться экспресс-тестами на антигены, предназначенными для самоконтроля. Образец берется из полости носа (на глубине 1,5-2 см).

Перед возвращением в учебные заведения всем учащимся рекомендуется пройти экспресс-тест на антиген, предназначенный для самоконтроля. Это обеспечит безопасное возвращение учеников в школы. Для того чтобы празднование 1 сентября прошло во всех школах благополучно, следует создать условия для тестирования в образовательных учреждениях 30-31 августа экспресс-тестами на антигены.

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Как сообщает Департамент статистики, в преддверии нового учебного года ученики школ начали активно вакцинироваться. При этом наиболее активны вильнюсские школьники. Десять из двенадцати школ, учащиеся которых прививаются больше всего, находятся в Вильнюсе. А вот десять из двенадцати школ с наименьшим числом вакцинированных учащихся находятся в Жемайтии (Плунге, Кретинга, Клайпеда, Таураге, Паланга). Очень медленно движется и вакцинация учеников Шальчининкайского района.