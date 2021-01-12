О том, где в Литве водятся желтобрюхие черепахи

На днях в Клайпеде проходила экстраординарная спасательная операция. Работники компании Ecoservice Klaipėda во время профилактического осмотра одного из фонтанов города на дне сливного колодца обнаружили живую черепашку.

Об этом пишет портал 15min. Черепаха была спасена и осмотрена — никаких видимых повреждений у нее не оказалось. Поначалу работники Ecoservice Klaipėda подумали, что это европейская болотная черепаха, которая хоть и редко, но встречается в дикой природе нашего региона. Однако при внимательном изучении выяснилось, что это – самочка желтобрюхой черепахи. Основной ареал обитания таких существ находится далеко за пределами Литвы. Сейчас спасенная черепашка находится на передержке дома у одного из работников предприятия.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.