О том, как долги превращаются в дела, и о судебной медиации

О том, как долги превращаются в судебные дела, а также о пользе судебной медиации рассказывает судья Отдела по гражданским делам Каунасской палаты Каунасского районного суда Светлана Панина.

Несмотря на то, что цифры заболеваемости коронавирусом и нелегальной миграции вызывают беспокойство, есть сегодня и позитивная статистика. Мы заметили, что в судах дел о присуждении долгов – на треть меньше, чем бывало раньше. Скорее всего, это изменение объясняется более строгой оценкой кредитоспособности заемщиков. После того как в 2017 г. Банк Литвы утвердил Положение об ответственном кредитовании, кредиторы стали тщательнее оценивать людей, обращающихся за кредитом, реже предоставлять ссуды.

Для примера. В 2018 г. литовские суды рассмотрели почти 16 тысяч дел о возврате кредитов, в 2019-м – 11,5 тысяч, а в 2020 году – уже всего 10 тысяч.

Как долги превращаются в судебные дела?

Человек берет кредит. Чаще всего – так называемый быстрый кредит, который выдается под довольно высокую годовую процентную ставку. Некоторое время человек возвращает его способом, указанным в договоре. А затем по какой-то причине перестает платить. В таком случае кредитор один-два раза напоминает, что часть долга не выплачена, и требует ее погашения. А также предупреждает, что в противном случае договор будет расторгнут, и человек должен будет выплатить весь долг сразу. Если должник не реагирует на такие предупреждения, договор обычно расторгается. Кредитор обращается в суд с просьбой о присуждении выплаты долга, процентов и т.п. сам или через компанию по взысканию долгов. Далее уже обычно эта компания подает иски и заявления о выдаче распоряжения суда через портал электронных услуг судов Литвы.

Обратиться в суд с просьбой помочь взыскать задолженность несложно любому лицу, поскольку почти все такие дела рассматриваются в электронном виде. Все, что нужно сделать, – это подать иск или заявление о выдаче судебного распоряжения на портале электронных услуг – и ждать решения суда. Если должник, получив иск, не проявляет активности, т.е. не возражает против присуждения долга, дело рассматривается в письменном порядке. Если должник не согласен, рассмотрение спора может быть отложено, поскольку в этом случае обычно требуется рассмотрение в устном порядке. Конечно, при принятии решения обязательно следует учитывать и причины несогласия должника.

Семейные дела

В эту категорию входят расторжение брака, присуждение алиментов и многие другие правовые споры, связанные с семейными отношениями. Их – и это тоже радостно – в судах с каждым годом становится меньше. Например, в 2018 году было рассмотрено 18,5 тысяч таких дел, в 2019-м – около 18 тысяч, а в 2020-м – около 15 тысяч.

Если попытаться определить причину снижения числа таких дел, то можно заметить, что это и пандемия, которая оказала свое влияние на ситуацию, и введение обязательной медиации. Что такое медиация? Это мирное посредничество, во время которого посторонний человек, специалист, помогает разным сторонам спора найти компромисс и заключить мирный договор. Другими словами, он помогает поссорившимся людям начать разговаривать.

Мирное посредничество может использоваться как на досудебной стадии, так и после того, как дело дошло до суда. Кстати, при помощи судебной медиации – бесплатного процесса – могут не только разрешаться семейные конфликты, но и достигаться мирные соглашения в других гражданских и даже административных делах.

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Информация подготовлена совместно с Мигле Павлюковичене, специалистом Отдела коммуникации Национальной администрации судов, www.teismai.lt.