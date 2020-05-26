Listen to «О том, как обеспечить безопасность через игру. Интервью с директором Центра детей и молодежи» on Spreaker.

На днях снова открыл свои двери для детей столичный Центр детей и молодежи. Для того, чтобы это стало возможным, его руководству пришлось очень кропотливо подготовиться к соблюдению всех требований карантина. Таким образом, в центре появились четыре отдельные территории, в которые дети могут приходить на занятия, не пересекаясь друг с другом, а вместо одного стало семь выходов. Постепенно открываются кружки — керамики, рисования, некоторые спортивные группы. А в конце прошлой недели начал работать и бассейн. О том, что оказалось самым сложным при подготовке к его работе, мы спросили директора Центра Валдаса Янкаускаса. Здравствуйте!

— Здравствуйте. Самое сложное, наверное, было то, чтобы не контактировали эти дети. Даже на дорожке они не должны контактировать. Не должны контактировать в раздевалке, в душе. То есть, мы должны были сделать для них абсолютно отдельные коридоры, чтобы группы не контактировали. Вот эта логистика — это самое трудное на сегодняшний день, но, в любом случае, мы это решили, и сегодня мы уже полностью начинаем именно по-новому работать в бассейне. При входе мы меряем температуру, мы направляем их именно в ту зону, в которой они занимаются, чтобы они не ходили с другими контактировать. Мы тоже ограничиваем логистику и родителей, взрослых людей, то есть, — принцип один. Потому что если представить шесть тысяч клиентов в нормальное время в Центре — это большое количество. И для всех чтобы обеспечить сохранность, в принципе, нужно достаточно большое количество логистики сделать.

— Интересно, что вы используете понятие логистика применительно к перемещению детей и родителей в Центре.

— Мы к этому пришли через игру. Мы, например, — каждый ребенок, который сейчас приходит в Центр, после измерения температуры он получает такой браслет одного из четырех цветов, в зависимости от того, в какой зоне идет занятие. И именно очень четко на потолке он виден — именно эти направляющие цвета, которые очень легко направляют его туда, куда ему нужно. На каждой аудитории — такой цвет тоже, какой у него на браслете. Мы вышли из “игральных” таких вещей, чтобы было для детей и безопасно, и чтобы они из этого не чувствовали какого-то страха, это было просто как игра. И я думаю, что это у нас получилось. Тем более, что сейчас мы действительно достаточно хорошо владеем вот этими четырьмя зонами, которые страхуют всех наших клиентов в том, что требуется по санитарным условиям. Мы решили вот именно, направляя с этими потоками, чтобы сыграть на цветах, которые всем понятны — и детям, и взрослым, и родителям. И сейчас мы имеем уже семь открытых выходов, никогда не сталкиваются клиенты у двери, то есть это очень важно, но это получилось достаточно здорово.