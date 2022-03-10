О том, как правильно ухаживать за кожей рук в холодную погоду

Это «Культура здоровья». Тема сегодняшнего выпуска – уход за кожей рук в холодное время года. Несмотря на то, что календарная зима уже закончилась, холода все еще не уходят. Кроме того, продолжается и отопительный сезон. Поэтому сегодня мы пригласили специалиста, который расскажет, как правильно ухаживать за кожей и какие средства при этом лучше использовать.

Наш сегодняшний собеседник – врач-дерматолог Юргина Уселене.

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– 1. В первую очередь поговорим о руках. Потому что хоть зима и закончилось, но руки уже высохли, и для многих это является проблемой. Поэтому количество пациентов в конце зимы у нас обычно всегда растет. Конечно, первый совет, самый простой, пока даже без применения косметических средств, – очень важно носить теплые удобные перчатки. Дело в том, что люди часто их забывают и таким образом наносят вред коже рук. Так что ни в коем случае не забывайте надевать перчатки, когда выходите на улицу.

2. Руки можно смазать обычным жирным кремом или использовать специальный защитный крем от мороза. Это помогает дополнительно защитить руки, чтобы они меньше краснели, шелушились и пересыхали. Тут хотелось бы сказать, что использовать крем для рук надо обязательно. И использовать как можно чаще – практически после каждого мытья рук. Крем для рук лучше всего поискать в аптеке. Со временем можно будет остановиться на том, который больше всего подходит и нравится именно вам, который лучше всего вам помогает. Одним нравятся кремы пожирнее, другим – более легкие. Можно протестировать несколько из них и выбрать по своему усмотрению.

3. Если уже есть покраснение и шелушение, то частое использование крема, смазывание рук, – основное средство для того, чтобы помочь коже. Крем поможет это покраснение и шелушение уменьшить. Кроме того, хорошо бы избегать работ во влажной среде – например, мытья посуды. Конечно же, скорее всего, мы этого сделать не сможем. Поэтому когда приходится мыть посуду или делать другую похожую работу, надо правильно к этому подготовиться. Прежде всего – смазать руки кремом, затем надеть специальные тоненькие белые хлопчатобумажные перчатки. И только тогда надевать рабочие перчатки.

4. Вечером перед сном очень хорошо сделать для кожи бутерброд, как мы, дерматологи, его называем. Это означает сначала нанести на руки крем, затем – жирную мазь, и тогда, опять же, надеть белые хлопчатобумажные перчатки. И так отправляться спать. Такие более жирные мази, кремы и перчатки можно найти в аптеках.

5. Ну а если и эти средства не помогут, тогда надо обратиться к дерматологу – иногда для кратковременного лечения дополнительно назначаются гормональные мази.

6. Зимой, если мы идем на улицу и планируем подольше задержаться на воздухе, надо использовать защитный крем от холода. А если много снега, светит солнце, мы идем, например, покататься на лыжах, – тогда уже понадобится не только защитный крем от мороза, но и крем от солнца. И если зимой кожа становится более сухой, очень полезная вещь – дополнительно использовать гиалуроновый серум. Надо выбирать такой серум, в который входят различные комплексы гиалуроновой кислоты разной молекулярной массы. Потому что такой гиалурон лучше усваивается кожей.

7. Еще очень полезным бывает серум с витамином С. Он дополнительно увлажняет кожу, а витамин С дополнительно делает кожу светлее, ярче, действует как антиоксидант, улучшает оттенок кожи. Если кожа имеет тенденцию становиться сухой, полезно использовать увлажняющие и питательные кремы. Тут, опять же, подходят кремы с гиалуроновой кислотой, витамином С.

8. А еще очень важно увлажнять дома воздух. Можно или купить специальный увлажнитель, или вешать влажное полотенце на батарею – тут каждый принимает решение в зависимости от своих финансовых возможностей.

9. Также осень, зима и ранняя весна отличаются тем, что в эти периоды можно использовать активные вещества, которые специально предназначаются для решения проблем с кожей. Можно использовать специальные средства, чтобы лечить ранки, царапинки, пятнышки, прыщики, уменьшать поры, останавливать старение. И можно использовать ретиноловую сыворотку 1-2 раза в неделю, серум с бакучиолом, специализированные косметические средства, которые помогают и со шрамиками, и с пигментными пятнами, и с прыщами бороться.

Врач-дерматолог дала нам рекомендации – остается ими воспользоваться, и это должно помочь привести руки в порядок. Для справки – о некоторых терминах, которые специалист использовала в своих советах. Серум в переводе с английского означает «сыворотка». Серум отличается высокой концентрацией биологически активных веществ и помогает эффективнее «внедрить» их в кожу. Ретинол – это одна из форм витамина А. А бакучиол – это растительный аналог витамина А, его получают из семян и листьев растения псоралея.