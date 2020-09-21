О велосипедах и других экологичных средствах передвижения

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Агентство по управлению экологическими проектами сообщило, что завершился прием заявок на компенсации за загрязняющие окружающую среду автомобили. Напомним, что эта программа стартовала несколько месяцев назад, в середине мая, и продолжаться должна была до тех пор, пока не закончатся выделенные на нее средства.

Общая сумма средств составила 5 млн евро, и хватило ее более чем на 5,5 тысяч заявок (5619). Большое число заявителей уже смогли воспользоваться своими компенсациями — им выплачено более 3 млн евро.

Сотрудники Агентства по управлению экологическими проектами отметили, что программа вызвала живой отклик, а это говорит о том, что все больше наших сограждан задумываются о возможности перейти на экологичные средства передвижения. Если обратиться к статистике, то самыми популярными оказались электросамокаты и обычные велосипеды — их было приобретено около 13 тысяч. Еще наши сограждане обращались за компенсацией на 500 электровелосипедов, 140 электрических мопедов, пять электромотоциклов и годовые проездные билеты на общественный транспорт Вильнюса, Каунаса и Клайпеды. Учитывая интерес к этой программе, планируется обсудить возможность выделить на нее дополнительные 3 млн евро. Следите за информацией — когда это решение будет принято, мы обязательно сообщим об этом в эфире.

Ну а что касается вопроса перевозки экологичных транспортных средств в общественном транспорте — то он пока не решен положительно. Во всяком случае, столичные политики пока отклонили просьбу Сообщества велосипедистов — разрешить перевозку велосипедов во всех автобусах и троллейбусах.

Сейчас в столице перевозить велосипеды можно только в транспорте, отмеченном специальным знаком. Представители компании Susisiekimo paslaugos отмечают, что в Вильнюсе сегодня 100 таких транспортных средств — они оборудованы для перевозки велосипедов таким образом, чтобы это было безопасно и для других пассажиров, и для людей с ограниченными возможностями. Однако ответственные лица заверяют, что уже в следующем году в столице будет около 200 единиц общественного транспорта, приспособленных для перевозки велосипедов, так что это только вопрос времени.