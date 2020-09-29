Listen to «О выплатах для родителей во время изоляции ребенка» on Spreaker.

Информация, полезная для родителей младших школьников и дошколят. Сейм единогласно одобрил решение назначать пособие по болезни родителям в том случае, когда они присматривают дома за ребенком в возрасте до 8 лет, если ребенок попадает на изоляцию из-за объявленного в учебном заведении карантина. То же самое относится и к детям с ограниченными возможностями до 21 года, если они обучаются по программе общего или специального образования. Напомним, до сих пор действовало правило, что родители получают пособие только в том случае, если сам ребенок заразился коронавирусом (ну и конечно же, как и раньше, — каким-либо другим вирусом).

Размер такого пособия по болезни будет составлять около 66% от зарплаты «на бумаге», и получать его смогут родители, опекуны или работающие бабушки и дедушки. Для того чтобы получить пособие, ничего не надо оформлять специально. Родителям, опекунам или бабушкам и дедушкам, у которых был бюллетень в период изоляции ребенка, «Sodra» выплатит пособие на основании данных выданного врачом листка нетрудоспособности. Эти выплаты будут действовать и задним числом.

Кроме того, выплаты по уходу за ребенком будут производиться и в том случае, если назначена изоляция по возвращении из страны, пораженной коронавирусом, либо по причине прямого контакта с заболевшим. При этом выплаты не производятся, если ребенок поехал в страну, пораженную коронавирусом, когда эта страна уже была включена в список таких стран. Если ребенок посетил страну, затронутую коронавирусом, вместе со своими родителями или опекунами, и они затем вынуждены отправиться на изоляцию, они получают оплату за собственную изоляцию, а не ребенка. Выплаты за изоляцию взрослого человека составляют 62,06% от зарплаты «на бумаге».

Сегодня ведутся разговоры о том, что многие школы, реагируя на рост заражений коронавирусом, готовятся к возможности снова вернуться на дистанционное обучение.

Как рассказывает портал Delfi, к этому же готовятся и компании, которые занимаются электронными платформами обучения. По словам главы группы TAMO Эдгараса Ясалиниса, все лето компания ответственно готовилась к возможности второго карантина, чтобы гарантировать слаженную работу. Для этого подготовлены к большой нагрузке серверы площадки, а система дополнена автоматической проверкой заданий, введены еще некоторые обновления. Остается только надеяться на улучшение ситуации и на то, что жизнь наконец-то вернется в привычное русло.