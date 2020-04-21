О выплатах за нетрудовые простои

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Многие предприятия не спешат обращаться по поводу выплат за нетрудовые простои — подождать вынуждают бюрократические сложности и юридические двусмысленности. Об этом сообщает издание Lietuvos rytas.

Работодатели и лица, занимающиеся индивидуальной деятельностью, могли подавать заявки в Службу занятости по поводу субсидий с начала апреля, но до сих пор это сделали всего несколько десятков тысяч жителей и предприятий. Часть из них уже получили выплаты.

Однако специалисты Службы занятости признают наличие некоторых отрицательных юридических нюансов.

Между тем, представители Конфедерации работодателей считают, что государство должно выплачивать деньги за простои работникам напрямую.