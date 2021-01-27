Новости Самоуправления

Об изменениях и познавательных маршрутах в столице

Автор RUSRADIO LT 12
Пешеходный маршрут по Лаздинай

Столичное самоуправление поделилось планами по реконструкции ул. Миндауго.

Город стремится к тому, чтобы улица стала привлекательной как для пешеходов, так и для водителей. По словам Повиласа Подерскиса, планируется упразднить одну полосу движения и расширить парковку.

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А Лаздинайская общественность представила очередной пешеходный маршрут по микрорайону Лаздинай.

Пешеходный маршрут по Лаздинай

Пешеходный маршрут по Лаздинай

Первые два маршрута проходят по всему району и предлагают познакомиться с самыми важными акцентами района: скульптурами и архитектурой.
Третий маршрут пройдет вдоль реки Нерис, четвертый – по паркам и лесам вокруг района.
Первый короткий маршрут представляет акценты III и IV микрорайонов: скульптуру Rytas, Statybininkas, скверы, бывший кинотеатр, костел и первый монолитный жилой дом.

 

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