Об изменениях и познавательных маршрутах в столице

Столичное самоуправление поделилось планами по реконструкции ул. Миндауго.

Город стремится к тому, чтобы улица стала привлекательной как для пешеходов, так и для водителей. По словам Повиласа Подерскиса, планируется упразднить одну полосу движения и расширить парковку.

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А Лаздинайская общественность представила очередной пешеходный маршрут по микрорайону Лаздинай.

Первые два маршрута проходят по всему району и предлагают познакомиться с самыми важными акцентами района: скульптурами и архитектурой.

Третий маршрут пройдет вдоль реки Нерис, четвертый – по паркам и лесам вокруг района.

Первый короткий маршрут представляет акценты III и IV микрорайонов: скульптуру Rytas, Statybininkas, скверы, бывший кинотеатр, костел и первый монолитный жилой дом.