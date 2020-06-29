Listen to «Об изменениях, которые ожидают нас с 1 июля» on Spreaker.

Прежде всего, остается буквально пара дней для того чтобы успеть подать декларацию о доходах за минувший год — это относится к самозанятым людям, а также к тем, кто в прошлом году продавал недвижимость или автомобиль. Сделать это можно до 1 июля включительно. Ну а с 1 июля, напротив, изменения ждут некоторых людей, которые работают по бизнес-удостоверениям. Это, например, работники автосервисов, няни, строители — им придется оформить справку об индивидуальной деятельности.

Если же вам необходима консультация специалиста — страница налоговой инспекции — vmi.lt, телефон — 1882, а если вы хотите посетить отделение налоговой инспекции самостоятельно, предварительно надо зарегистрироваться.

С 1 июля меняются правила проведения массовых мероприятий — на открытых площадках в них смогут участвовать 1000 человек, на закрытых — до 200.

Кроме того, с 1 июля снизятся цены на электроэнергию и газ для бытовых потребителей. За электричество мы будем платить на 8%, или на чуть более одного цента за киловатт-час меньше. За газ — примерно на 15-23%, или на 8 центов за кубометр меньше.

Министерство здравоохранения представило новый список стран, жители которых могут приезжать в нашу страну без ограничений. Правда, этот список начал действовать уже с сегодняшнего дня. По сравнению с прошлым, в нем появились страны Соединенного Королевства, Румыния, Болгария и Люксембург. При этом для граждан Литвы, которые возвращаются из 50 стран с высокой заболеваемостью коронавирусом (в их числе Беларусь, Россия, Швеция и др.), теперь снова требуется обязательная двухнедельная самоизоляция.

Обо всех правилах въезда в нашу страну и для граждан Литвы, и для граждан других стран можно узнать на странице Министерства здравоохранения по ссылке http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/i-lietuva-gales-atvykti-uzsienieciai-is-29-saliu-iskaitant-ir-jungtine-karalyste.

Наконец, с 1 июля владельцам автотранспортных средств при регистрации автомобиля (категорий М1 и N1) придется платить налог за загрязнение окружающей среды. Однако, судя по тому, что в отделения предприятия Regitra в последние дни выстраиваются километровые очереди, эта информация автовладельцам известна.