Об изменениях на некоторых зонах парковки

На автостоянках около главных столичных пляжей объявлена желтая зона парковки.

С начала мая и до конца сентября около первого и второго пляжей Валакупю, а также у озер Балсис, Тапялю и Балдже час парковки с 8:00 до 20:00 будет стоить 60 центов в час.

Изменения коснутся и части столичных микрорайонов Антакалне и Науямесче. Там с завтрашнего дня введена зеленая зона парковки, и с восьми часов утра до шести часов вечера парковка машины на час обойдется в 30 центов.