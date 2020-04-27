Об изменениях на некоторых зонах парковки
Апрель 27, 2020 13:30
На автостоянках около главных столичных пляжей объявлена желтая зона парковки.
С начала мая и до конца сентября около первого и второго пляжей Валакупю, а также у озер Балсис, Тапялю и Балдже час парковки с 8:00 до 20:00 будет стоить 60 центов в час.
Изменения коснутся и части столичных микрорайонов Антакалне и Науямесче. Там с завтрашнего дня введена зеленая зона парковки, и с восьми часов утра до шести часов вечера парковка машины на час обойдется в 30 центов.