Об успехах вакцинирования в Европе и планах на будущее

Тема сегодняшнего дня – первые итоги процесса вакцинации в Евросоюзе. Наш собеседник – Агне Казлаускайте, временно исполняющая обязанности руководителя представительства Еврокомиссии в Литве.

– 27 декабря минувшего года весь Евросоюз сообща начал вакцинирование от COVID-19. Какие итоги можно подвести сейчас, спустя почти два месяца от старта этого события?

– Нам надо посмотреть немного назад в прошлое. Десять месяцев назад весь мир, а также Европа, стояли как будто в пустыне. Вакцин совсем не было. И теперь, через десять месяцев, вакцины уже созданы. Подписаны соглашения с поставщиками. Как правило, чтобы создать вакцину, требуются десятки лет. Весь мир сделал огромную работу и сделал большое достижение. Мы получили вакцину через 10 месяцев. Еврокомиссия вела переговоры от имени всех стран Евросоюза с производителями вакцин. И сейчас заключены предварительные договоренности с шестью производителями. Это позволяет обеспечить около 2,6 млрд доз вакцин. Это больше, чем нужно Евросоюзу. Поэтому мы сможем делиться и с менее обеспеченными странами, которым труднее получить вакцины.

Вакцинация началась 27 декабря. В этот день начали прививать жителей всех европейских стран. Приоритетные группы. Конечно, самое начало вакцинации не было таким быстрым, как нам хотелось бы, потому что очевидно, что производители вакцин столкнулись с проблемой. Проблема в том, что мощности производства вакцин недостаточны. Ученые были достаточно быстрыми при создании вакцины, а мощностей производителей оказалось недостаточно. Поэтому сейчас важная работа будет – укреплять и увеличивать производственные мощности.

– Отличаются ли темпы вакцинирования в Литве от других стран Европы, или мы идем одинаковыми темпами?

– На самом деле, все вакцины в Евросоюзе доставляются во все страны ЕС в одно время, за ту же самую цену, по тем же самым условиям. И в зависимости от числа жителей. Количество доз подсчитывается пропорционально населению той или иной страны ЕС. Так что вся Европа идет в похожем темпе. Все государства ЕС идут похожим темпом.

– На прошлой неделе Комиссия представила новый европейский план обеспечения биологической защиты против разновидностей COVID-19. Его название – HERA Incubatorius. Что это за план?

– Весь мир, и Европа, сталкиваются с двумя главными трудностями. Одна из них – недостаточные производственные мощности. Очевидно, что производство вакцин – это очень сложный процесс. Для производства вакцины иногда нужно около 400 составных частей. И завод за одну ночь не построишь. Нынешние мощности промышленности не могут обеспечить достаточное количество вакцин. Другая проблема – в том, что вирус мутирует, появляются новые его штаммы. Поэтому на прошлой неделе Еврокомиссия предложила принять меры, чтобы Европа была готова реагировать на такие вызовы. Была представлена новая платформа, которая называется HERA Incubatorius. Это Европейская платформа биологической защиты от вирусных штаммов коронавируса. Она сотрудничает с создателями вакцин, биотехнологическими предприятиями, с правительствами стран ЕС и всего мира. Задача – отслеживать появление новых штаммов, создавать новые вакцины, которые будут эффективны от них. Эта платформа поможет нам быстрее и эффективнее реагировать на изменяющийся вирус и гарантировать достаточные производственные мощности. А до конца этого года будет создано учреждение, которое называется HERA – по имени греческой богини. Его задачей будет помочь Европе лучше подготовиться к экстремальным ситуациям, связанным со здоровьем.

– Какие вакцины есть уже на сегодняшний день на рынке ЕС, и чем они отличаются? Будет ли возможность у людей выбирать ту или иную вакцину?

– Евросоюз подписал предварительные соглашения с шестью производителями вакцин. Закончились переговоры еще с двумя производителями. В данный момент выданы разрешения трем компаниям предоставлять вакцины на рынок. BioNTech-Pfizer, Moderna и AstraZeneca. И что очень важно – для того, чтобы все эти вакцины поставлялись на евросоюзный рынок, использовались бы в ЕС, – их должно подтвердить Европейское агентство лекарственных средств. Есть независимые ученые, независимые эксперты, исследователи, которые анализируют качество вакцин, их безопасность и эффективность. И по завершению исследований, всех клинических испытаний, которые проводят сами производители, Агентство лекарственных средств подтверждает, что эта вакцина безопасна и эффективна. Это означает, что, если такое подтверждение получено, Еврокомиссия предоставляет разрешение поставлять эту вакцину на рынок. Таким образом, если вакцина проходит это процесс, получает “зеленый свет” от Агентства, это означает, что вакцина совершенно безопасна и эффективна, и между той или иной вакциной нет разницы. Этот аспект – безопасность и эффективность – для Евросоюза безгранично важен.