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Объявили номинантов на премию «Эмми-2021»

Автор Эвелина Никанорова 23
Объявили номинантов на премию «Эмми-2021»

Стали известны номинанты на телевизионную премию «Эмми-2021». Их объявили в прямой трансляции на ютьюб-канале Television Academy, которую провели кинопродюсер Фрэнк Шерма и актеры Рон и Жасмин Сифас Джонс.

Они вместе с другими звездными гостями церемонии объявления номинантов представили претендентов на награды в 24 категориях. Среди них оказались проекты Netflix, Disney+, HBO и Amazon. Победители «Эмми» наградят 19 сентября.

Лучший комедийный сериал:

«Черноватый»,
«Кобра Кай»,
«Эмили в Париже»,
«Бортпроводница»,
«Хитрости»,
«Метод Комински»,
«4лен»,
«Тед Лассо».

Лучший комедийный актер:

Энтони Андерсон («Черноватый»),
Майкл Дуглас («Метод Комински»),
Уилльям Х.Мейси («Бесстыжие»),
Джейсон Судейкис («Тед Лассо»),
Кенан Томпсон («Кенан»).

Лучшая комедийная актриса:

Кейли Куоко («Бортпроводница»),
Эллисон Дженни («Мамаша»),
Трейси Эллис Росс («Черноватый»),
Джин Смарт («Хитрости»),
Эйди Брайант («Выскочка»).

Лучший драматический сериал:

«Пацаны»,
«Бриджертоны»,
«Корона»,
«Рассказ служанки»,
«Страна Лавкрафта»,
«Мандалорец»,
«Поза»,
«Это мы».

Лучший актер драматического сериала:

Стерлинг К.Браун («Это мы»),
Джонатан Мейджорс («Страна Лавкрафта»),
Джош О’Коннор («Корона»),
Реже-Жан Пейдж («Бриджертоны»),
Билли Портер («Поза»),
Мэттью Рис («Перри Мейсон»).

Лучшая актриса драматического сериала:

Эмма Коррин («Корона»),
Элизабет Мосс («Рассказ служанки»),
Узо Адуба («Пациенты»),
Оливия Колман («Корона»),
Эмджей Родригес («Поза»),
Джурни Смоллетт-Белл («Страна Лавкрафта»).

Лучший мини-сериал:

«Ход королевы»,
«Я могу уничтожить тебя»,
«Мейр из Исттауна»,
«Подземная железная дорога»;
«ВандаВижен».

Лучшее ток-шоу:

«Конан»,
«Ежедневное шоу с Тревором Ноа»,
«Джимми Киммел в прямом эфире»,
«События прошедшей недели с Джоном Оливером»,
«Позднее шоу со Стивеном Колбером».

Весь список номинантов можно посмотреть здесь. В нем — множество имен актеров и актрис из сериалов «Рассказ служанки», «Корона», «Тед Лассо», «Гамильтон», Мейр из Исттауна» и шоу «Saturday Night Live».

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