Объявили номинантов на премию «Эмми-2021»

Они вместе с другими звездными гостями церемонии объявления номинантов представили претендентов на награды в 24 категориях. Среди них оказались проекты Netflix, Disney+, HBO и Amazon. Победители «Эмми» наградят 19 сентября.

Лучший комедийный сериал:

«Черноватый»,

«Кобра Кай»,

«Эмили в Париже»,

«Бортпроводница»,

«Хитрости»,

«Метод Комински»,

«4лен»,

«Тед Лассо».

Лучший комедийный актер:

Энтони Андерсон («Черноватый»),

Майкл Дуглас («Метод Комински»),

Уилльям Х.Мейси («Бесстыжие»),

Джейсон Судейкис («Тед Лассо»),

Кенан Томпсон («Кенан»).

Лучшая комедийная актриса:

Кейли Куоко («Бортпроводница»),

Эллисон Дженни («Мамаша»),

Трейси Эллис Росс («Черноватый»),

Джин Смарт («Хитрости»),

Эйди Брайант («Выскочка»).

Лучший драматический сериал:

«Пацаны»,

«Бриджертоны»,

«Корона»,

«Рассказ служанки»,

«Страна Лавкрафта»,

«Мандалорец»,

«Поза»,

«Это мы».

Лучший актер драматического сериала:

«Конан», «Ежедневное шоу с Тревором Ноа», «Джимми Киммел в прямом эфире», «События прошедшей недели с Джоном Оливером», «Позднее шоу со Стивеном Колбером».

Весь список номинантов можно посмотреть здесь. В нем — множество имен актеров и актрис из сериалов «Рассказ служанки», «Корона», «Тед Лассо», «Гамильтон», Мейр из Исттауна» и шоу «Saturday Night Live».

Источник

Еще больше о кино – по ссылке.