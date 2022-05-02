Что посмотреть

Объявлена дата выхода корейского «Бумажного дома»

Автор Эвелина Никанорова

Тизер-трейлер корейского ремейка испанской криминальной драмы «Бумажный дом» с анонсом даты премьеры представил Netflix.

Сериал «Бумажный дом: Корея» (Money Heist: Korea – Joint Economic Area) выйдет на стриминговом сервисе 24 июня.

Действие сериала разворачивается в период, когда Северная и Южная Корея решают воссоединиться после почти 80-летнего разделения. Но в то время, как страны готовятся начать печатать новую единую валюту, затевается ограбление. Гениальный стратег, известный как Профессор, собирает разношерстную команду из лучших воров с севера и юга, чтобы украсть новую валюту прямо с монетного двора.

Источник: InterMedia

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 29 апреля) &#8211; фантастический боевик, историческая мелодрама, фильм ужасов и мультфильм

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 29 апреля) – фантастический боевик, историческая мелодрама, фильм ужасов и мультфильм

Автор Гинтарас Зукас
Режиссер «Чернобыля» приступит к работе над сериалом «Дюна: Сестринство»

Режиссер «Чернобыля» приступит к работе над сериалом «Дюна: Сестринство»

Автор Эвелина Никанорова
Чип и Дейл возвращаются в профессию после долгих лет разлуки

Чип и Дейл возвращаются в профессию после долгих лет разлуки

Автор Эвелина Никанорова
Документальный фильм о загадочной смерти Мэрилин Монро, финал истории в городе Озарк и другие премьеры в сети

Документальный фильм о загадочной смерти Мэрилин Монро, финал истории в городе Озарк и другие премьеры в сети

Автор Гинтарас Зукас
Warner Bros.: Роберт Паттинсон вернется к роли Бэтмена

Warner Bros.: Роберт Паттинсон вернется к роли Бэтмена

Автор Эвелина Никанорова
Sony рассказала о планах на сиквел «Человека-паука: Через вселенные»

Sony рассказала о планах на сиквел «Человека-паука: Через вселенные»

Автор Эвелина Никанорова
Том Хиддлстон ищет зловещее чудовище в трейлере «Змея из Эссекса»

Том Хиддлстон ищет зловещее чудовище в трейлере «Змея из Эссекса»

Автор Эвелина Никанорова
Фонд Мартина Скорсезе открывает бесплатный виртуальный ретро-кинотеатр

Фонд Мартина Скорсезе открывает бесплатный виртуальный ретро-кинотеатр

Автор Эвелина Никанорова
Базз Лайтер с командой готовятся к схватке с пришельцами

Базз Лайтер с командой готовятся к схватке с пришельцами

Автор Эвелина Никанорова