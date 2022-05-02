Объявлена дата выхода корейского «Бумажного дома»

Тизер-трейлер корейского ремейка испанской криминальной драмы «Бумажный дом» с анонсом даты премьеры представил Netflix.

Сериал «Бумажный дом: Корея» (Money Heist: Korea – Joint Economic Area) выйдет на стриминговом сервисе 24 июня.

Действие сериала разворачивается в период, когда Северная и Южная Корея решают воссоединиться после почти 80-летнего разделения. Но в то время, как страны готовятся начать печатать новую единую валюту, затевается ограбление. Гениальный стратег, известный как Профессор, собирает разношерстную команду из лучших воров с севера и юга, чтобы украсть новую валюту прямо с монетного двора.

Источник: InterMedia