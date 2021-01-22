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Объявлены даты приема на программы профессионального обучения

Автор RUSRADIO LT 10
Объявлены даты приема на программы профессионального обучения

Министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене утвердила сроки общего приема на программы профессионального обучения.

Как и в прошлом году, в 2021 году прием в профессиональные учебные заведения будет проходить дважды: зимой и летом. А если останутся свободные места, – то еще и в начале учебного года. Зимний этап основного приема пройдет с 3 по 15 февраля. Летний этап – с 1 июня по 6 августа. Дополнительный прием будет проводиться с 18 по 25 августа. При наличии свободных мест прием в профессиональные учебные заведения будет происходить и после начала учебного процесса – с 6 сентября по 30 ноября. Общий прием в профессиональные учебные заведения осуществляется централизованно через систему приема LAMA BPO.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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