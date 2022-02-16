Звёзды

Объявлены имена всех ведущих КВН вместо Маслякова

Автор Эвелина Никанорова
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Объявлены имена всех ведущих ближайших игр КВН вместо Александра Маслякова, который пропустит несколько выпусков программы из-за коронавируса.

Вместе с Дмитрием Нагиевым, который проведет выпуск 17 февраля 2022 года, в роли ведущих шоу на сцену выйдут Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Александра Маслякова.

– Хрусталёв, Нагиев, Пельш, Гусман, Бурковский и, по-моему, Иван Ургант, – сказал он, отвечая на вопрос о ведущих.

Ранее в официальном инстаграм-аккаунте КВН Александр Масляков рассказал, что повторно заболел COVID-19 и пропустит первые игры нового сезона КВН.

Источник: InterMedia

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