Объявлены Культурные столицы Литвы на следующие годы

Информационная служба RUSRADIO LT подготовила дайджест самых важных и интересных на сегодняшний день новостей. Объявлены Культурные столицы Литвы. В 2022 году Культурной столицей станет Алитус, в 2023-м – Таураге, в 2024-м – Кайшядорис, в 2025 году – Друскининкай. Напомним, что в этом году статус Культурной столицы Литвы носит Неринга.

* Совет самоуправления Вильнюса утвердил договор концессии национального стадиона, дав «зеленый свет» проекту.

* Столичный муниципальный совет намерен обновить правила защиты зеленых насаждений, предусмотрев более строгую выдачу разрешений.

* Paprasta kaip batus užsirišti – «Просто, как ботинки завязать» – так звучит слоган прививочной рекламной кампании для молодежи.

* Завершился конкурс на проект пристройки к Центральной поликлинике (ул. Пилимо, 3) в Вильнюсе, который проводил Литовский союз архитекторов.

* Европарламент принял резолюцию о мерах по достижению нулевого уровня смертности в Европе к 2050 году. В ней содержатся предложения по снижению скорости движения для автомобилей в жилых кварталах до 30 км/ч, внедрение «безопасного режима вождения» в электронные и мобильные приложения водителей для сведения к минимуму отвлекающих моментов. Также предлагается ввести налоговые льготы или специальные страховки для тех, кто покупает автотранспорт с высоким стандартом безопасности. Кроме того, было предложено ввести «нулевую толерантность к вождению в нетрезвом виде».

* Центр вакцинации в LITEXPO будет работать до конца года. Мэрия столицы продлила договор аренды.

* Вильнюсское самоуправление рассматривает поправки к правилам защиты городских зеленых насаждений. Планируется ужесточить выдачу разрешений на вырубку и защитить все деревья, кроме тех, которые признаны инвазивными. Разрешения потребуются для каждого дерева.

* 98 тыс. человек в Литве состоят в политических партиях. В ТОП-3 партий входят Социал-демократы,

Союз Отечества – Литовские христианские демократы и Партия труда.

* В Висагинасе проходит Международный фестиваль моноспектаклей Atspindys 2021. Он продлится до 9 октября.

* 8 и 9 октября Maisto bankas приглашает всех неравнодушных людей принять участие в осенней акции по сбору продуктов.