Обязательная изоляция, скамейки Geo Art и кормушки для птиц

Изоляция после контакта с больным ковидом обязательна и вакцинированным. В столичном Шешкине появились скамейки Geo Art. А в парках столицы продолжается установка кормушек для птиц. Об этих и других новостях читайте ниже.
Правительство Литвы приняло решение, что с 28 декабря «паспорт возможностей» будет выдаваться детям с 12 лет. Его срок действия составит 7 месяцев после вакцинации.
С 28 декабря «паспорт возможностей» нельзя будет получить после экспресс-теста на антигены, решило Правительство Литвы.
С сегодняшнего дня изоляция после контакта с больным ковидом обязательна и вакцинированным, если после прививки уже прошло четыре месяца.
По данным исследований, каждый из нас выбрасывает около 60 кг еды в год.
«Почта Литвы»: праздничные подарки стоит высылать по почте в ближайшее время. Самый крайний срок отсылки, если вы хотите, чтобы подарки пришли к праздникам – последние дни ноября.
Возле Шешкинского озера в столице появились скамейки Geo Art необычной формы. Их разработали одни из победителей конкурса «Создаю Вильнюс», который проводило Вильнюсское самоуправление.
На территории Вильнюсского аэропорта началось строительство терминала срочных посылок DHL Express.
В связи со строительством железнодорожного виадука на участке возле Рудамины с 22 ноября будет ограничено движение, изменятся маршруты автобусов. Работы на этом участке продлятся примерно год.
С приближением зимы предприятие «Парки Вильнюса» продолжает установку кормушек для птиц. Прошлой зимой в парках, скверах и дворах столицы установили 20 больших кормушек. В этом году инициатива продолжается.
Столица представила рождественский маршрут Paragauk Kalėdinio Vilniaus. Путешествовать по нему можно будет с 17 ноября до 30 декабря. Столичные рестораны и кафе на маршруте «Попробуй Рождество в Вильнюсе» предлагают праздничные блюда, стоимость которых не превышает 7 евро.
Клайпеда главным акцентом зимних праздников решила сделать эко-ёлку высотой в полметра. Праздничную ель установят на постамент и поместят под стеклянный купол.
Žalgiris наконец одержал победу в Евролиге, одолев Panathinaikos со счетом 76:69.