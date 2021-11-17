Обязательная изоляция, скамейки Geo Art и кормушки для птиц

Столица представила рождественский маршрут Paragauk Kalėdinio Vilniaus. Путешествовать по нему можно будет с 17 ноября до 30 декабря. Столичные рестораны и кафе на маршруте «Попробуй Рождество в Вильнюсе» предлагают праздничные блюда, стоимость которых не превышает 7 евро.