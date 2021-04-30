Обязательные детские прививки. Стоит ли их делать?

Тема вакцинации с появлением коронавируса стала вызывать еще больше споров, чем раньше. Попробовать разобраться в том, что собой представляют прививки, можно на примере обязательной вакцинации детей. Итак, детские прививки – действительно ли так важно их делать?

Вакцины – серьезные медицинские препараты, которые имеют строгие показания к применению, противопоказания и побочные действия. Именно на противопоказаниях и побочных эффектах делают акцент противники вакцинации, утверждая, что прививки – это зло. Приводятся страшные примеры последствий вакцинации, когда дети страдают от тех или иных побочных эффектов. Специалисты комментируют самые распространенные мнения о вреде прививок и поясняют, соответствуют ли они действительности. А решение в любом случае всегда можно принять самостоятельно.

Мнение 1. У каждого человека есть собственный иммунитет, который после прививок полностью разрушается.

Опровержение. В этом утверждении понятие иммунитета отождествляется с невосприимчивостью к заболеваниям. А это неверно. Под иммунитетом следует понимать совокупность всех реакций, систем и клеток организма, которые способны обнаруживать и уничтожать патогенные микроорганизмы и чужеродные клетки. Иммунитет реализуется при помощи иммунной системы организма.

Невосприимчивость к заболеваниям характеризуется способностью организма противостоять возбудителю какой-либо инфекции. И, если у человека от самого рождения имеется иммунитет, то невосприимчивости к тяжелым заболеваниям нет. В свою очередь, невосприимчивость к заболеваниям формируется только при двух условиях:

Если переболеть и выздороветь.

Если ввести вакцину.

В обоих случаях в организме к возбудителю вырабатываются антитела – важнейшие компоненты иммунной системы, – которые долгое время циркулируют в организме и защищают от повторного заболевания. Но проблема в том, что при тяжелых заразных заболеваниях у организма попросту не хватит времени на выработку антител, в результате чего больной может умереть.

Задача вакцины – сформировать невосприимчивость к тяжелым инфекциям, не подвергая человека смертельной опасности.

Мнение 2. Здоровые дети наделены от природы мощным иммунитетом, который позволит перенести любое заболевание.

Опровержение. Существует множество опасных заболеваний, которые организм человека не способен перенести. Даже обычный грипп ежегодно уносит большое количество жизней. Что же тогда говорить о таких страшных заболеваниях, как оспа, полиомиелит, дифтерия? Например, при заражении полиомиелитом смертность составляет до 20%. Но это не означает, что остальные 80% выздоравливают без каких-либо последствий. Заболевание оставляет след на всю жизнь – человек становится инвалидом.

Мнение 3. Вакцины нарушают правильное развитие иммунных механизмов у ребенка, поэтому до формирования иммунной системы прививки делать нельзя.

Опровержение. Действительно, иммунная система малышей сформирована не до конца, но в ней имеется два важных звена: неспецифический и специфический иммунитет. Не до конца сформирован неспецифический, который призван бороться с условно-патогенными микроорганизмами. Этот иммунитет способен опознавать патогенные микроорганизмы по общим признакам, не имея строгой специфичности к чужеродным агентам.

Специфический иммунитет – адаптивный, полностью сформированный, способен реагировать на индивидуальные антигены и сохранять иммунологическую память. При введении вакцины специфический иммунитет активируется, начинает работать, защищая организм от встречи с опасными инфекциями.

На неспецифический иммунитет многие прививки совершенно не влияют, поэтому их разрешено делать с рождения.

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