Обнаружен еще один очаг коронавируса в стране

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В Доме паллиативной опеки городка Картяна Кретингского района COVID-19 установлен у 23 пациентов.

По предварительным данным, тесты еще шести пациентов — отрицательные. Эти пациенты переселены на другой этаж здания с отдельным входом.

В связи со вспышкой коронавируса больница закрыта на карантин. Как инфекция попала в дом опеки, устанавливают специалисты.

В целом в стране вчера установлен 31 новый случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии составляет на данный момент 1375 человек.