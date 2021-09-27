Обновился список стран, пораженных коронавирусом

С сегодняшнего дня красную зону в списке стран, пораженных коронавирусом, покинули три страны. Это Дания, Финляндия и Люксембург.

Эти страны, а также две территории – испанская Майорка и французский Реюньон – теперь находятся в желтой зоне. Как, кстати, и Чехия, которая попала туда из зеленой зоны. Это означает, что лицам, прибывающим из этих стран (непереболевшим и непривитым), изолироваться не надо. Правда, им придется сделать тест на COVID-19 перед приездом и после него.

В красную зону с сегодняшнего дня попала Словакия. Поэтому перед выездом из этой страны непривитые и непереболевшие должны сделать тест, а после прибытия – изолироваться на 10 дней.

В зеленой зоне остается только Польша. Выезжающие из этой страны перед отъездом должны сделать тест на COVID-19.

Данный список будет действовать с 27 сентября по 3 октября.

В таблице ниже – информация о том, какие требования действуют для лиц, прибывающих из стран, пораженных коронавирусом.

Зона Анкета Центра общественного здоровья Изоляция Тест на COVID-19

Не ранее чем за 48 час. до начала поездки

10 дней

ПЦР-тест не ранее чем за 72 час. до прибытия или тест на антиген не ранее чем за 48 часов до прибытия Красная и серая Да Да Да Желтая Да Нет Да и повторный ПЦР-тест на 3-5-й день после прибытия Зеленая Да Нет Да



* Изоляция и тестирование не нужны переболевшим или тем, кто привился по полной схеме вакцинации.

Вся подробная информация – на странице Министерства здравоохранения Литвы.