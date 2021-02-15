Covid-19 Новости

Обновлен список пораженных стран

Автор RUSRADIO LT 35

Обновлен список пораженных стран. В нем остались все страны мира, но стало меньше направлений, после приезда из которых придется надолго изолироваться.

Время изоляции сократили до 10 дней. Более мягкие условия изоляции ждут тех, кто приезжает из ОАЭ, Арубы, Панамы и с Сейшельских островов. Более жесткие – из Сент-Люсии.

Все приезжающие должны заранее зарегистрироваться на сайте Национального центра общественного здоровья, заполнить специальную анкету и представить верные данные, а подтверждение (QR код) – представить перевозчику перед посадкой. Если человек едет на своем транспорте, то он должен зарегистрироваться до пересечения границы Литвы и представить QR-код специалистам центра на границе. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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