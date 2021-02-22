Обновлен список стран с высокой заболеваемостью COVID-19

Обновлен список пораженных стран. Список пополнился четырьмя странами, по приезде из которых придется провести некоторое время в строгой изоляции.

Перемены коснулись и перевозчиков. Отныне им придется изолироваться, за исключением тех случаев, когда водитель привозит товар, забирает его или следует через Литву транзитом. Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня.

Мягкая изоляция ждет приезжих из США, Гибралтара, а более жесткая – из Албании, Бахрейна, Сейшельских островов и Словакии.

В свою очередь, Израиль начинает постепенно открываться. На фоне самой массовой вакцинации в мире и, как следствие, – снижения заболеваемости, – в воскресенье возобновилась торговля. Открываются уличные магазины, торговые центры, большие магазины, рынки, музеи, библиотеки и синагоги. А дети возвращаются в школы.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.