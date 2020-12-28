Covid-19 Новости

Обновлен список стран с высокой заболеваемостью коронавирусом

Автор RUSRADIO LT 27

В новом списке – три европейских государства: Соединенное Королевство Британии и Северной Ирландии, Лихтенштейн и Швейцария, – а также все третьи страны.

Приезжающим из них в Литву положена 10-дневная изоляция или отрицательный тест на коронавирус.

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Между тем, из Лондона в Ригу сегодня вечером специальным авиарейсом прилетят полсотни наших соотечественников, которые из-за отмены полетов не могли вернуться домой из Великобритании.

Из Латвии в Литву они будут бесплатно доставлены двумя автобусами. Это гуманитарный рейс, организованный вместе с латышами и эстонцами. Места в самолете, в первую очередь, получили люди, которым было необходимо вернуться на родину, – семьи с детьми, граждане, имеющие проблемы со здоровьем, и другие. В связи с распространением в Англии нового штамма коронавируса пассажирское авиасообщение между Британией и Литвой остановлено по меньшей мере до конца года.

Однако на этой неделе министры иностранных дел стран Балтии планируют договориться о возобновлении коммерческих рейсов с Соединенным Королевством с 1 января. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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