Обновлен список стран, затронутых коронавирусом. Венгрия из желтой зоны переместилась в красную, а Кипр, Крит, Люксембург, Нидерланды и Франция — напротив: из красной в желтую.

В зеленой зоне пораженных стран с этой недели находятся Тенерифе, Гран-Канария и Лихтенштейн. Требования к изоляции и тестированию для путешественников не меняются. Те, кто не переболел и не привился, приезжая из красной зоны, должны сдать тест и изолироваться на 10 дней. По приезду из желтой зоны следует дважды протестироваться, но изоляция не нужна.

К слову, в соседней Латвии с сегодняшнего дня начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС в Латвии будет действовать три месяца. Работников государственных и самоуправленческих учреждений в стране обяжут пройти вакцинацию. В торговые центры будут пускать только прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусом людей. Жителей страны призвали по возможности перейти на удаленный режим работы. Ограничения пока не коснутся образовательного процесса, однако учеников школ обязали носить маски.

В таблице ниже – информация о том, какие требования действуют для лиц, прибывающих из стран, пораженных коронавирусом.

Зона Анкета Центра общественного здоровья Изоляция Тест на COVID-19

Не ранее чем за 48 час. до начала поездки

10 дней

ПЦР-тест не ранее чем за 72 час. до прибытия или тест на антиген не ранее чем за 48 часов до прибытия Красная и серая Да Да Да Желтая Да Нет Да и повторный ПЦР-тест на 3-5-й день после прибытия Зеленая Да Нет Да



* Изоляция и тестирование не нужны переболевшим или тем, кто привился по полной схеме вакцинации.

Вся подробная информация – на странице Министерства здравоохранения Литвы.