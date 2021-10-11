Covid-19

Обновлен список стран, затронутых коронавирусом

Автор Анжелика Орлёнок
Обновлен список стран, затронутых коронавирусом
Rusradio300x250

Обновлен список стран, затронутых коронавирусом. Венгрия из желтой зоны переместилась в красную, а Кипр, Крит, Люксембург, Нидерланды и Франция — напротив: из красной в желтую.

В зеленой зоне пораженных стран с этой недели находятся Тенерифе, Гран-Канария и Лихтенштейн. Требования к изоляции и тестированию для путешественников не меняются. Те, кто не переболел и не привился, приезжая из красной зоны, должны сдать тест и изолироваться на 10 дней. По приезду из желтой зоны следует дважды протестироваться, но изоляция не нужна.

К слову, в соседней Латвии с сегодняшнего дня начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС в Латвии будет действовать три месяца. Работников государственных и самоуправленческих учреждений в стране обяжут пройти вакцинацию. В торговые центры будут пускать только прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусом людей. Жителей страны призвали по возможности перейти на удаленный режим работы. Ограничения пока не коснутся образовательного процесса, однако учеников школ обязали носить маски.

В таблице ниже – информация о том, какие требования действуют для лиц, прибывающих из стран, пораженных коронавирусом.

ЗонаАнкета

Центра общественного здоровья

ИзоляцияТест на COVID-19

Не ранее чем за 48 час. до начала поездки
10 дней
ПЦР-тест не ранее чем за 72 час. до прибытия  или тест на антиген не ранее чем за 48 часов до прибытия
Красная и сераяДаДаДа
ЖелтаяДаНетДа и повторный ПЦР-тест на 3-5-й день после прибытия
ЗеленаяДаНетДа


* Изоляция и тестирование не нужны переболевшим или тем, кто привился по полной схеме вакцинации.

Вся подробная информация – на странице Министерства здравоохранения Литвы.

Telegram Rusradio Lt 1
Метки:

Актуальные новости

Говорят, что коронавирус не опаснее гриппа

Говорят, что коронавирус не опаснее гриппа

Автор RUSRADIO LT
Эпидемиологическая ситуация в Литве продолжает ухудшаться

Эпидемиологическая ситуация в Литве продолжает ухудшаться

Автор Евгений Русаков
Самоизоляция &#8211; не наказание, а способ остановить вирус

Самоизоляция – не наказание, а способ остановить вирус

Автор Анжелика Орлёнок
Мобильная команда Центра крови завершает свою работу

Мобильная команда Центра крови завершает свою работу

Автор Евгений Русаков
13 сентября. Что можно делать без «паспорта возможностей»

13 сентября. Что можно делать без «паспорта возможностей»

Автор Евгений Русаков
Комиссия обсудила план действий по управлению пандемией

Комиссия обсудила план действий по управлению пандемией

Автор RUSRADIO LT
Необходимые для поездок за границу ПЦР-тесты будут бесплатными

Необходимые для поездок за границу ПЦР-тесты будут бесплатными

Автор Евгений Русаков
Учиться дистанционно, находясь в школе

Учиться дистанционно, находясь в школе

Автор RUSRADIO LT
С четверга нас могут ждать ограничения

С четверга нас могут ждать ограничения

Автор RUSRADIO LT