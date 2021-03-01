Обновлена карта распространения коронавируса

В обновленном списке стран с высокой заболеваемостью коронавирусом не осталось Испании и Португалии. Однако теперь в него внесены США.

После прибытия из стран, находящихся в списке, в Литве необходима более строгая изоляция.

Для предотвращения распространения мутаций коронавируса отныне лица, имевшие контакт с заразившимися новой формой COVID-19, обязаны изолироваться на 14 дней без права сократить этот срок.

Между тем, перевозчикам и прочим выезжающим из Литвы лицам отменено обязательство за сутки перед отъездом информировать об этом Центр общественного здоровья.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.