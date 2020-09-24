Listen to «Обновлены рекомендации Минздрава в связи с коронавирусом» on Spreaker.

В связи с тем, что в нашей стране растет число людей, заразившихся коронавирусом, Министерство здравоохранения подкорректировало некоторые правила поведения.

Планируется, что такая актуальная информация теперь будет обновляться еженедельно.

Изменения, которые касаются учащихся. Насморк теперь не может служить поводом для того, чтобы не ходить на занятия, поскольку он не является специфическим симптомом COVID-19. При этом температура выше 37,3 гр., кашель, одышка по-прежнему остаются в списке тревожных симптомов, и те, у кого они наблюдаются, в школу приходить не должны. Если педагоги заметят такие симптомы у детей, они должны обязательно сообщить об этом родителям. Ребенку с такими симптомами следует покинуть свой класс и вместе с сотрудником школы дожидаться родителей в отдельном помещении. А затем — обязательно обратиться к семейному врачу или по телефону горячей линии коронавируса 1808. Подкорректированы Минздравом и прочие рекомендации школам, которые касаются обустройства гардеробов, использования туалетов, начала уроков и перемен, организации выборов в помещениях школ и так далее. Отмечается, что остаются в силе и основные требования — придерживаться расстояния, разделять потоки учеников и студентов.

Подкорректированы и правила поведения для людей, которые находятся на изоляции. Полный официальный документ находится по адресу: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6863cf50651d11eabee4a336e7e6fdab/asr

А вкратце эти условия таковы. Нельзя покидать место изоляции до ее завершения. К месту сдачи теста нельзя следовать на общественном транспорте — надо воспользоваться своим или арендованным автомобилем. По возвращении из-за границы к месту изоляции тоже надо отправляться не на общественном транспорте, а на машине. Допустим, попросив помощи у друзей или близких. Весь период изоляции нельзя принимать гостей, надо следовать инструкциям врача. Продукты и другие товары заказывать удаленно, либо обращаться за помощью к близким или даже в самоуправление. А еще, конечно, надо постоянно следить за своим самочувствием, и в случае внезапного появления любых признаков простуды — срочно звонить на горячую линию коронавируса по телефону 1808. А если есть необходимость покинуть или изменить место изоляции, — то обращаться к сотрудникам NVSC, Национального центра общественного здоровья.

Напомню, что всю самую актуальную информацию, связанную с коронавирусом, поездками изоляцией и т.п., всегда можно найти на странице Министерства здравоохранения sam.lrv.lt/.