Covid-19

Обновлён список стран, по прибытии из которых необходима изоляция

Автор Анжелика Орлёнок 1
Обновлён список стран, по прибытии из которых необходима изоляция

Минздрав обновил список стран, по прибытии из которых необходима изоляция.

С сегодняшнего дня всем непривитым и непереболевшим коронавирусом лицам надо будет изолироваться по прибытии в Литву из Эстонии, Исландии, Швеции и Финляндии. Таким людям, кроме того, перед поездкой надо будет сделать тест на COVID-19. Указанные страны по результатам заболеваемости за последние две недели попали в «красную зону».

Всем, кто планирует поездку в Люксембург или Германию, необходимо будет сдать тесты до и после поездки. Эти страны сейчас – в «жёлтой зоне». Изоляция по возвращении не требуется.

В свою очередь, список стран, которые находятся в так называемой зелёной зоне, сейчас пополнила Чехия. Поэтому всем прибывающим оттуда достаточно отрицательного ковид-теста.

Наша страна в данный момент находится в «жёлтой зоне» заболеваемости.

Напомним, что список пораженных стран обновляется каждую пятницу и вступает в силу в понедельник. Действовать текущий список будет до 15 августа.

Более подробная информация – по ссылке.

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