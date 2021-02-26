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Оборот гостиниц в крупных городах упал почти на 100 процентов

Автор RUSRADIO LT 16
Оборот гостиниц в крупных городах упал почти на 100 процентов

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене сказала, что  оборот гостиниц в крупных городах упал на 90–100%. 

Сейчас в городах работают всего несколько гостиниц, которые принимают гостей, спортсменов или зарубежных специалистов. Занято около 10% номеров.

По словам Шишкаускене, гостиницы в городах не получили никакой помощи с 16 марта 2020 года, поэтому сейчас идет речь о возможных забастовках. Забастовка гостиничного бизнеса планируется на 16 марта. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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