Оборот гостиниц в крупных городах упал почти на 100 процентов

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене сказала, что оборот гостиниц в крупных городах упал на 90–100%.

Сейчас в городах работают всего несколько гостиниц, которые принимают гостей, спортсменов или зарубежных специалистов. Занято около 10% номеров.

По словам Шишкаускене, гостиницы в городах не получили никакой помощи с 16 марта 2020 года, поэтому сейчас идет речь о возможных забастовках. Забастовка гостиничного бизнеса планируется на 16 марта.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.