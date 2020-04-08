Обращение министра здравоохранения к пожилым людям

Уважаемые люди пожилого возраста,

На этот раз я хотел бы обратиться к вам. Новости о том, что пожилые люди не всегда склонны соблюдать правила карантин и не хотят оставаться дома, меня очень тревожит. Вместо того, чтобы остаться дома, вы идете в город, пользуетесь общественным транспортом, ходите по магазинам, гуляете и спрашивая, почему Вы это делаете, Вы отвечаете, что не боитесь вируса, что Вам нужно купить еду, лекарства.

Не делайте этого! Пожалуйста, оставайтесь дома, на время карантина. Останьтесь дома и празднуйте Светлый праздник Пасхи. Воздержитесь от соблазна покидать дома, хотя на улице и прекрасная погода.

Все необходимые товары, включая еду, лекарства или другие необходимые средства, могут прислать ваши родственники, т.е. дети, внуки, молодые соседи, а также добровольцы.

Сегодня Кабинет Министров принял решение продлить карантин в стране еще на две недели — до 24:00, 27 апреля.

Также было решено разрешить продажу растений, семян и удобрений, которые продаются на открытом воздухе в специализированных торговых точках.

И поэтому, я призываю пожилых людей не торопиться покупать семена самостоятельно и ездить в сады и огороды. Другие люди могут помочь Вам — самое главное — обратиться за помощью. В конце концов, вы обычно ездите в коллективные сады на общественном транспорте, что создает дополнительный риск заражения коронавирусом.

Так что, дорогие, потерпите ради себя, своих детей и внуков. Оставайтесь дома!

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига