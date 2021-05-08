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Обращение Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Литве Алексея Викторовича Исакова

Автор RUSRADIO LT 11

Обращение Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Литовской Республике Алексея Викторовича Исакова.

«Я хочу сказать, что это особый праздник для каждого из нас. Мы хорошо знаем и помним те жертвы, которые положил наш народ на алтарь Победы. И практически каждую семью не обошла стороной трагедия войны. У многих людей родственники сражались на поле боя, на трудовых фронтах, в партизанских отрядах. Почти в каждой семье есть погибшие на фронтах, от голода, либо в концентрационных лагерях. Поэтому мы должны всё это помнить. Я считаю, это – наш долг.

Именно поэтому в канун праздника мы передаем самые тёплые, искренние поздравления и пожелания нашим дорогим ветеранам. Я хотел бы и сейчас воспользоваться этой возможностью, чтобы кратко обратиться к ветеранам от имени Посольства Российской Федерации в Литве по случаю Дня Победы. 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, соотечественники! От имени Посольства России в Литве от всей души поздравляю вас с 76-й годовщиной Великой Победы! 9 мая – священная для всех нас дата. В этот день мы склоняем головы в память о миллионах павших в самой жестокой и кровопролитной войне в истории человечества. Мы никогда не забудем героические подвиги наших отцов и дедов. Будем помнить огромные жертвы в те страшные годы, которые понесла наша страна, сыграв решающую роль в разгроме нацизма. В освобождении не только своей Родины, но и Европы. Одержала Победу, величие которой не померкнет в веках. Победу, память о которой будет передаваться из поколения в поколение.

Сегодня как никогда важно не допустить возрождения фашистской идеологии, реабилитации нацистских преступников.  Необходимо твёрдо и последовательно бороться с попытками фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны. Её уроки не подвластны времени.

Хотел бы пожелать всем вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, бодрости духа и еще долгих лет жизни. Вы для нас – яркий пример беззаветной преданности долгу, беспримерного героизма, мужества, самоотверженности и патриотизма.

Ещё раз с Праздником, дорогие друзья, с Днём Победы!»

Это был Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Литовской Республике Алексей Викторович Исаков.

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