Oбращение медиков к пациентам, приезжающим в приёмные отделения

Listen to «КОРОНАВИРУС — обращение медиков к пациентам, приезжающим в приёмные отделения» on Spreaker.



На одном из информационных порталов Литвы недавно появилась история одной столичной жительницы о том, что ей пришлось испытать, приехав в клинику. По её словам, она приехала в приёмное отделение клиники “Сантарос” в 07:00 и до 21:00 ждала результатов теста на коронавирус.

Женщина очевидно не знала, что придётся столько ждать, и не захватила с собой ничего съестного, поэтому всё это время она просидела в приёмном отделении абсолютно голодной. Представители клиники “Сантарос” объяснили, что в приёмном отделении нет возможности кормить пациентов. Именно по этой причине на странице клиники “Сантарос” в соц. сети Фейсбук всех посетителей просят захватить с собой что-то съестное, потому как время ожидания может затянуться. По словам представителя клиники “Сантарос” Гитаны Летукиене, теперь стало ясно, что людям, приезжающим в клинику, не стоит ожидать, что их скоро отпустят.

Сотрудники клиники “Сантарос” приносят свои извинения по этому поводу и просят пациентов отнестись с терпением и пониманием. По их словам, они понимают, что ждать результатов теста не так легко, но они прикладывают максимальные усилия, чтобы помочь всем нуждающимся и уберечь их от распространения вируса. Они также добавили, что количество пациентов постоянно увеличивается и в ближайшее время скорее всего будет только расти.

Медики выразили надежду, что мобильные пункты, в которые можно приехать и самостоятельно сдать анализы на коронавирус, несколько разгрузят их в рабочем плане, а всем жителям Литвы напомнили о трёх главных правилах: