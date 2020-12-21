Интервью Новости

Обращение мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса к жителям столицы

Автор RUSRADIO LT 37

Уважаемые жители Вильнюса!

Этот год был годом серьезных испытаний для Вильнюса и для всех нас. Но это также год сплоченности, единства, помощи друг другу.

И Рождество и Новый год в этом году будут более спокойными, с гораздо меньшим количеством суеты, меньшим количеством поездок, без привычных городских мероприятий, фейерверков, чтобы мы были здоровы и в безопасности.

Призываю вас не поддаваться свойственной нам праздничной суматохе – давайте на каждом шагу остановимся, задумаемся, позаботимся о своих близких, а также о своем здоровье.

Только так, сплотившись и вместе, мы сможем бороться с пандемией и победить ее. Давайте останемся дома во время праздников, чтобы 2021 год снова стал годом радости, совместного времяпровождения и привычных занятий.

Безопасности и здоровья на Рождество и в Новом году!

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