Обращение премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните к жителям страны

Дорогие,

Рождества в этом году мы ожидаем сильнее, чем когда-либо. Мы соскучились по общению, праздничной суете и просто по объятиям близких. Соскучились по нормальной жизни – такой, какой она была год назад. Однако то, что казалось обычным перед прошлым Рождеством, в нынешней ситуации помогло бы распространяться вирусу и означало бы потерянные жизни. Больницы переполнены. Медики переутомлены. Каждый день, каждый час мы теряем одного или двух жителей Литвы, которые были заражены вирусом. Каждый день теряем и тех, кто еще мог бы жить, но из-за сложной ситуации в больницах вовремя не получил необходимого лечения. Это не только цифры – это ЛЮДИ: родители, бабушки и дедушки, братья и сестры, друзья. Поэтому прошу всех: давайте остановимся и останемся дома. Давайте поможем врачам спасать жизни. И в то же время и сами будем их спасать, не создавая условий для распространения вируса. Пандемию мы сможем победить, только сплотившись, только вместе, – откладывая то, что можем отложить, общаясь удаленно, нося маски, дезинфицируя руки, сохраняя дистанцию.

На данный момент нет простых решений, они затрагивают всех. Однако только все вместе, сплотившись, мы сможем быстрее преодолеть этот сложный период. Тогда Правительство сможет снять ограничения раньше, и с удовольствием сделает это. А сейчас я благодарю всех, кто осознает опасность вируса и придерживается инструкций.

Я благодарю медиков и учителей, благодарю тех, кто вынужден приостановить любимую работу или бизнес, каждого, благодарю всех волонтеров и социальных работников, которые будут помогать одиноким людям. Благодарю родителей, пожилых людей, благодарю детей – за понимание, терпение и самопожертвование.

Вакцины против вируса уже созданы. Уже скоро они станут доступны для тех, кто в этом больше всех нуждается, а позже – и для всех остальных. Осталось самое важное сражение. Не сомневаюсь, что, ТОЛЬКО сплотившись, мы сможем одержать победу.

Сил нам всем! Спасибо!