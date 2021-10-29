Обращение премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в преддверии Дня поминовения усопших выступила с обращением к жителям страны.

«Дорогие,

в начале ноября мы по традиции вспоминаем тех, кого уже нет с нами, навещаем места их

вечного покоя. Не одно такое место появилось в нынешнем году за время пандемии,

унесшей жизнь кому-то дорогого человека. Очень важно вспоминать тех, кто нас

покинул. Но еще важнее оберегать живых. В свободном демократическом обществе

есть возможность выбора, однако крайне важно помнить, что наш выбор связан с

конкретными последствиями, за которые мы должны нести ответственность. Верю,

придет день, когда утро начнется не со статистики новых случаев заражения

коронавирусом и смертей и не будет эпидемиологических ограничений. Это зависит

от всех нас. Благодарю всех, кто уже сделал прививку, и призываю тех, кому уже

пришло время, обратиться за третьей укрепляющей прививкой. Еще раз призываю

сомневающихся привиться. Уже получено достаточно данных, позволяющих смело

утверждать, что вакцинация во много раз уменьшает вероятность тяжелой формы

заболевания или смерти, даже если на сто процентов не может защитить от

заражения. Не менее важно, независимо от того, привились вы или нет, избегать

ненужных контактов, соблюдать дистанцию, тщательно мыть руки, носить защитные

маски. Дисциплина, забота о своем здоровье и здоровье окружающих – это

единственный эффективный путь, позволяющий предотвратить коронавирусную

инфекцию. Особенно в длинные выходные, когда будем встречаться с близкими,

важно помнить, что наше неосторожное поведение может привести к появлению

свежих могил. Игнорирование опасности коронавируса, отказ от вакцинации,

нежелание прислушиваться к рекомендациям эпидемиологов привели к увеличению

числа случаев заражения коронавирусом, переполнению больниц, которые не в

состоянии оказать помощь не только всем больным коронавирусом, но и лицам,

страдающим другими заболеваниями. Ученые предупреждают, что практически все

непривившиеся переболеют коронавирусом. Некоторые из них в тяжелой форме.

Возможностей оказать надлежащие услуги здравоохранения в дальнейшем будет все

меньше, так как просто нет возможности расширить оказание услуг реанимации и

интенсивной терапии. Если этот сценарий воплотится в жизнь, мы все не сможем

избежать ограничений. Верю, что мы можем сделать так, чтобы наступил тот день,

когда исчезнут ограничения, лишний риск для жизни людей и вероятность не получить

услуги здравоохранения. Однако только от выбора и ответственности всех нас зависит,

чтобы в следующем году в день поминовения усопших появилось меньше свежих за

год насыпанных могильных холмиков. Прививайтесь, тестируйте детей и берегите себя

и своих близких. Спасибо за Ваше понимание».