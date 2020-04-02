Обращение премьер-министра Саулюса Сквернялиса к литовским пенсионерам

Уважаемые пенсионеры Литвы,

Беспокоясь о Вас, хочу представить принятые правительством меры для обеспечения вашей безопасности.

Коронавирус COVID-19 во всем мире в основном обнаруживают у людей пожилого возраста. В Литве мы также видим высокий процент зараженных именно среди пожилых людей. Более 600 человек уже заражены этим вирусом. Мы потеряли девять граждан преклонного возраста. У всех них были хронические заболевания.

Мы прилагаем все усилия, чтобы защитить вас. Чтобы не повторять печального опыта Италии, Испании и других стран, государственные службы должны выполнить две ключевые задачи.

Прежде всего, мы должны быть подготовить нашу систему здравоохранения. Это обязанность правительства, которая выполняется днем ​​и ночью. И к этой цели мы стремимся совместно с литовскими деловыми кругами и общественными инициативами. За последнюю неделю в наших аэропортах приземлились самолеты, доставляя тысячи защитных средств и реагентов для тестов на коронавирус. Согласно плану на случай чрезвычайной ситуации, мы запасаемся аппаратами вентиляции легких и кислородом. Для пациентов с легкой формой заболевания , мы готовим места в реабилитационных центрах и медицинских санаториях, на случай если пациентам в тяжелой форме потребуется помощь в больницах страны.

Вторая наиболее важная задача — свести к минимуму человеческие контакты, чтобы снизить риск заражения гадким вирусом. Это и ваш долг. Вы каждый день слышите призывы не выходить из дома, надевать маски, завязывать шарфы или платки, и не встречаться с детьми или внуками. Это серьезное предупреждение основано на научных советах. Карантин используется как наиболее эффективный метод борьбы с вирусом КОВИД-19 во многих странах мира.

Поэтому я искренне прошу: не выходите из дома. Даже в самые теплые весенние дни не гуляйте по площадям или паркам. Еду, лекарства и других необходимые продукты Вам у дверей могут оставить родственники, социальные служащие или добровольцы. Национальный координационный центр помощи волонтеров «Сильные вместе», созданный по гражданской инициативе, готов оказать немедленную помощь. Звоните в 1827 и расскажите о своей нужде.

Я хочу заверить вас о пенсиях. Не верьте слухам. Я ответственно заявляю, что пенсии не уменьшатся и будут оплачивается вовремя.

Мы делаем все чтобы деньги к Вам попали самым безопасным путем. Если есть возможность, получите деньги и оплачивайте налоги, с помощью электронного банка. Специалисты SODRA готовы проконсультировать вас, как это сделать. Звоните 1883.

Правительство приняло ряд решений, которые позволят получить услуги не выходя из дома.:

Если вам надо выехать на зимних покрышках, штрафовать никто не будет

Если вы срок действия водительских прав истек во время карантина, Вас, не будут наказывать за вождение с недействительными водительскими правами.

Если вам необходимо забрать удостоверения личности, новый документ за вас может забрать родственник. Без доверенности.

Мы договорились с поставщиком электричества и газа Ignitis UAB, о возможности оплаты за услуги позже , в ситуации, когда человек из-за кризиса не может во время оплатить.

Мы рекомендовали самоуправлениям создать условия для отложенных платежей за коммунальные услуги и отопление.

В заключение я хочу сказать о самых важных вещах — вашем здоровье. Если температура поднимается, вы начинаете чихать, кашлять, появляется боль в горле, позвоните по номеру 1808 и попросите провести тест на коронавирус. Если вам более 65 лет или у вас хроническое заболевание, вы также можете позвонить по номеру 112. Скорая помощь доставит вас в одну из крупнейших больниц страны.