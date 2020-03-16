Обращение президента Литвы

Дорогие жители Литвы!

Сегодня мир сталкивается, пожалуй, с самым большим кризисом со времен Второй мировой войны. Вирус меняет обычную жизнь и заставляет браться за чрезвычайные меры – закрываются границы государств, а миллионы людей изолируются у себя дома.

Да, это серьезное испытание для всего мира, Литовского государства и для каждого из нас.

Но я твердо верю: мы одолеем пандемию, и из этих испытаний выйдем более сплоченными, ответственными, граждански зрелыми и с пониманием того, насколько неоценимо здоровье человека и общества.

Сегодня самая большая ноша в борьбе с вирусом достается системе здравоохранения. Наш общий долг – помочь медикам, которым я верю и которыми горжусь.

Основные вызовы испытает бизнес страны, которому обязательно нужна поддержка государства, и она будет предоставлена – не важно, каких расходов это потребует.

Сегодня, как никогда, важны правильные действия государственных учреждений; хорошо обдуманные, но одновременно и оперативные, шаги для решения проблем здесь и сейчас.

Подчеркиваю – общественные услуги далее будут предоставляться каждому человеку в Литве самым безопасным способом.

У государства достаточно ресурсов, чтобы преодолеть вирус, однако для того, чтобы болезнь не распространялась, важны сознательность и ответственность каждого из нас.

Ваше право и обязанность – спрашивать, что во имя людей сделало и сделает Литовское государство.

Литва была одна из первых стран в Евросоюзе, которая уже на первичном этапе ввела жесткие меры, стремясь остановить распространение вируса. Сегодня мы видим, что эти действия были своевременными и позволили смягчить первый удар пандемии.

Сегодня ночью мы предпринимаем второй шаг с целью защитить жителей Литвы. Карантин, который начнет действовать на всей территории Литовской Республики, — болезненное, но обязательное решение. Только действуя сообща, избегая риска, мы остановим распространение болезни.

Поэтому мы должны спросить себя: что, заботясь о своем государстве, своих близких и о себе, можем сделать мы сами?

Сегодня свою заботу о Литве мы можем доказать, ведя себя ответственно, избегая риска там, где в этом нет необходимости. Наконец, просто проводя больше времени дома, в своих семьях. У нас есть редкая возможность приостановиться и побыть с близкими – давайте ее используем.

Обращаюсь к политикам страны – надо забыть о показательной конкуренции. Не надо доказывать, кто больше всех любит Литву. Я уверен: свою Родину любит каждый из нас — большой и маленький, молодой и старый, правый и левый. Давайте критиковать, однако мишенью критики выберем не человека, а решение, действие, или — наоборот, — бездействие. Давайте предлагать решения, предлагать помощь, — потому что мы говорим о нашем общем государстве.

Вспышку коронавируса мы победим, действуя сообща. Все государственные учреждения обязаны работать, как согласованный механизм.

Завтра будет утверждаться план действий Правительства по смягчению экономических последствий ситуации. Я постоянно поддерживаю связь с премьером и Правительством – мы вместе решаем самые актуальные проблемы.

Сегодня я уделяю внимание координации действий с другими странами, а также благополучному возвращению граждан Литвы на Родину. Общаюсь с лидерами Польши, Латвии и Эстонии. Вчера я призвал лидеров Европейского Союза принять согласованные меры на уровне Сообщества.

У Литвы есть все возможности показать образец успешной и своевременной борьбы с вирусом. Пусть в этой борьбе нас сопровождают многовековой символ Витиса и Божье покровительство.