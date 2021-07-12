Обратные течения в море: будьте осторожны на отдыхе!

В Балтийcком море около Клайпеды в эти дни образуются обратные течения.

Течения, перпендикулярные линии берега, вызывают сильную тягу в море, поэтому купаться при таких обстоятельствах довольно опасно.

В интервью газете Vakarų ekspresas спасатели отметили, что еще вчера призывали отдыхающих не входить в воду. К сожалению, большинство людей к таким запретам не прислушивается.

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Однако на тему отдыха у моря есть и хорошие новости. В Смильтине может появиться новый курорт.

Об этом Сейм призывает позаботиться Министерство окружающей среды. По мнению членов парламента, в этой приморской зоне Клайпеды можно было бы создать инфраструктуру, приспособленную для культурного отдыха и развлечений на природе. С гостиницами, барами, ресторанами и пляжами.

Так Смильтине, которая сейчас находится в многолетнем запустении, могла бы стать отдельным курортом. Тогда она переняла бы часть отдыхающих у перегруженной Ниды и увеличила конкуренцию на побережье. К слову, до Второй мировой войны Смильтине был у отдыхающих одним из излюбленных приморских курортов. Но после войны он, как и вся территория Куршской косы, попал в запретную зону советской границы и утратил статус курорта.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.