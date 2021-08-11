Образование с 1 сентября будет проходить в контактной форме

Министерство образования и Министерство здравоохранения подтвердили, что все образование в Литве с 1 сентября будет проходить в контактной форме при соблюдении всех мер безопасности.

При этом, если ситуация с пандемией ухудшится, правительство может разрешить преподавание в классах для учеников среднего и старшего звена. Правда, только в том случае, если в классе – достаточный процент учеников с иммунитетом к коронавирусу либо класс проходит регулярное тестирование.

Между тем, ученики начальных классов будут учиться контактно в течение всего учебного года.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.