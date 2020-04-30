Обсуждается вопрос взаимного открытия границ в странах Балтии

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По словам министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, границы между странами Балтии могут быть открыты с середины мая.

Это будет решено после обсуждений с латвийскими и эстонскими коллегами. По словам Линаса Линкявичюса, эпидемиологическая ситуация в странах Балтии схожа, хотя существуют некоторые нюансы.

Помимо того, сроки карантина во всех трех странах были установлены на аналогичный период. Однако, по словам Л. Линкявичюса, решения для борьбы с коронавирусом не идентичны, поэтому, прежде чем открывать границы, необходимо согласовать условия, при которых это может произойти.

В свою очередь, премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что решение об открытии взаимных границ должно быть принято премьер-министрами Литвы, Латвии и Эстонии уже 6 мая.