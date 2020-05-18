Обсуждается возможность голосования на дому людям из группы риска

Кабинет министров рассматривает возможность во время выборов расширить перечень лиц, имеющих право голосовать на дому, а также продлить срок домашнего голосования и увеличить количество мест для проведения досрочного голосования. Главизбирком предлагает во время осенних парламентских выборов разрешить голосовать дома лицам из группы риска. Минюст пока осторожно оценивает такую возможность.

Сейчас закон предусматривает право голосовать на дому избирателям — инвалидам, нетрудоспособным лицам и жителям в возрасте старше 70 лет, если они не способны явиться на избирательный участок. Выборы в Сейм намечены на 11 октября.