Обсуждаются новые послабления карантинного режима

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Правительство рассматривает еще несколько послаблений карантинного режима. Многие из них вступят в силу с понедельника. Предлагается разрешить гражданам выезд из страны, а с 10 мая — начать восстанавливать авиамаршруты и разрешить проведение небольших мероприятий на открытых пространствах, если организаторы смогут обеспечить необходимую дистанцию между участниками.

Намечено также возобновление работы на всех торговых площадках, в том числе на рынках.

С понедельника предлагается также возобновить предоставление плановых медицинских услуг.

Решение о том, когда конкретно можно начинать принимать пациентов, Минздрав позволит принимать самим больницам и поликлиникам, в зависимости от их готовности возобновить деятельность в полном объеме.