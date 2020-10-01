Listen to «Обсуждаются способы укрепления горы Гедиминаса в столице» on Spreaker.

На столичной горе Гедиминаса завершились геологические исследования, и теперь можно принимать научно обоснованное решение о планах дальнейшей реконструкции. Специалисты предоставляют данные и оценку состава грунта и физических свойств горы. Создана и ее трехмерная геологическая модель. Все это поможет оценить стабильность склонов и построек на горе Гедиминаса, а также принять решения о дальнейшем ее укреплении.

Примерно три года назад на горе сошли оползни, была объявлена экстремальная ситуация. За это время северо-западный склон горы был укреплен. Однако состояние юго-восточного склона остается критическим, существует реальная опасность повторных оползней. Окончательно привести в порядок данный исторический объект нашей столицы намечено в течение ближайших двух лет.